Мощный удар «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге попал на видео

На размещенных в Telegram кадрах запечатлели яркую вспышку и сильный взрыв, заполоняющий все огнем и дымом. Удар пришелся на объект в Кривом Роге.

В том числе авторы канала показали фотографии и ролики, где изображены последствия атаки. Над местом поражения видно столбы дыма и огня, которые видно на большом расстоянии.

ДП отмечает, что целью стал штаб ВСУ, который развернули в отеле Park House и ресторане Priroda. Именно здесь собирались высокопоставленные украинские военные и приглашенные иностранные советники. В основном в двух точках проводили совещания.

Ранее сообщалось, что ВСУ не смогут вторгнуться в Курскую и Брянскую области. Об этом заявил источник в Минобороны РФ.