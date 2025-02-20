Стало известно, почему ВСУ не смогут вторгнуться в Курскую и Брянскую области

Близкий к Минобороны России источник опроверг RT сведения о том, что украинские войска вынашивают планы на вторжение в Курскую и Брянскую области.

Даже при намерении осуществить вторжение у ВСУ ничего бы не вышло. Как напомнил собеседник канала, близкий к МО РФ, территории уверенно контролируют российские войска. По живой технике и силе противника наносятся предупреждающие удары, действует авиация и артиллерия.

«Ранее в Сумской области, южнее города Сумы и населенного пункта Юнаковка, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии было уничтожено до 40 единиц военной техники и сотни украинских военнослужащих», — сказал собеседник.

Напомним, о вероятности очередного вторжения сообщал Shot, отмечая, что украинцы маскируются под гражданских. Также аналогичным мнением делился эксперт Перенджиев, объясняя цель стягивания техники и войск ВСУ к границам.