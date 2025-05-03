Мощный взрыв прогремел в Киеве

В украинской столице зафиксировали взрыв, о чем свидетельствует сообщение в телеграм-канале издания «Общественное».

На данный момент детали инцидента остаются невыясненными. Сведений о каких-либо последствиях не поступало. Городской голова Киева Виталий Кличко обратился к населению с призывом оставаться в безопасных местах, так как работают средства ПВО. Перед тем как прогремел взрыв, в Киеве была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии была отменена.

Ранее сообщалось, что в России призвали ударить по Украине «Орешником» после атаки ВСУ на Алешки.