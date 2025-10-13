«Королева марафонов» Блиновская отбыла больше половины срока от назначенного судом наказания

Стало известно, что блогер и коуч Елена Блиновская, которую ранее называли «королевой марафонов», отбыла уже более половины назначенного ей наказания. Об этом сообщил один из представителей ее защиты, его слова привел ТАСС.

Блиновская была осуждена на пять лет лишения свободы за уклонение от налогов, а также за отмывание денежных средств. Во время следствия блогер длительное время находилась в следственном изоляторе, а также под домашним арестом.

«Она отбыла почти три года от пятилетнего срока своего наказания», — указали журналистам.

Московский городской суд в понедельник, 13 октября, рассмотрит апелляцию на приговор Блиновской. Сама блогер просит отсрочить свое наказание до момента достижения ее детьми 14-летнего возраста. Ее адвокаты в той же апелляции предложили и вовсе смягчить приговор, исключив из него несколько эпизодов, так как по ним уже истек срок привлечения к ответственности.