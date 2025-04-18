Мосгорсуд на три месяца продлил арест экс-замминистру обороны Тимуру Иванову

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову еще на три месяца продлили срок пребывания под стражей. Такое решение вынес Мосгорсуд, об этом сообщил ТАСС.

Следствие ходатайствовало перед Московским городским судом продлить решение о пребывании Иванова в следственном изоляторе.

«Продлить Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, то есть до 23 июля 2025 года», — таков был вердикт судей.

Такое же решение было вынесено и в отношении других фигурантов дела, бизнесменов Сергея Бородина и Алексея Фомина.

Ранее уже сообщалось, что Иванова обвиняют в растрате 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы. Свою вину он не признает. Также он отказался признать вывод более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».