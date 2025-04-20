Дочь экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве 200 млн руб.

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила не признала свою вину в вымогательстве 200 млн руб. у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева.

Она заявила, что пыталась вернуть деньги, которые дал в долг ее отец. Об этом со ссылкой на материалы дела, сообщает РИА Новости.

Напомним, в 2022 году суд приговорил Тархову к семи годам колонии.

Из-за материалов дела следует, что депутат сообщил Тарховой о готовности передать деньги, однако сам обратился в управление ФСБ с заявлением, дав при этом согласие на участие в «оперативном эксперименте».

Тархова передала Милееву расписку, в которой говорилось, что в обмен на полученные от него деньги обязуется прекратить распространять информацию, которая могла бы навредить его карьере.

По словам осужденной, в январе 2013 года она вместе с отцом отвезла Милееву два чемодана, в которых было $2,5 млн долларов. Друг ее отца попросил дать в долг эту сумму под 20% годовых на три года. Однако Милеев деньги так и не вернул.

Ранее сообщалось о том, что обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены продолжит находиться в СИЗО.