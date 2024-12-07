Мосгортранс: пассажир авто пострадал в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса, дорожно-транспортное происшествие произошло к вечеру субботы, 8 декабря, на улице Горчакова на юго-западе Москвы.

Там в результате ДТП с автобусом пострадал пассажир легкового автомобиля. Среди пассажиров общественного транспорта обошлось без пострадавших. Согласно предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель легковушки, не пожелавший уступить дорогу при перестроении в другой ряд.

«Сегодня около 21.50 на улице Горчакова, в районе дома 21, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 802 маршрута … В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, ему оказывается медицинская помощь. В автобусе пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Перми уснувший водитель трамвая устроил ДТП с 19 пострадавшими.