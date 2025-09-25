Мошенник, обещавший россиянам прибыль от шишек, получил три года работ

В Клинцах, Брянская область, местный житель осужден за мошенничество, совершенное в крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на три года и семь месяцев, о чем сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, обвиняемый размещал в интернете, а именно в соцсетях, рекламные объявления, предлагая выгодные условия для организации бизнеса по сбору грибов, шишек и других дикоросов.

Три человека, доверившись обещаниям получения 70% прибыли, передали злоумышленнику более 960 тыс. руб. Полученные средства мошенник использовал в личных целях, оставив инвесторов без обещанной прибыли и возможности заниматься заготовкой лесных ресурсов.

