Мошенники используют дипфейки для вымогательства, имитируя голоса близких

Современные технологии подделки видео и голоса достигли такого уровня, что визуальное распознавание мошеннических роликов становится практически невозможным. Как сообщил в интервью Pravda.Ru эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович, единственным эффективным способом защиты остается личная проверка информации через прямые контакты.

По его словам, типичным сценарием мошенников стало использование эмоциональных фраз: «Я в беде», «Срочно нужны деньги» или «У меня проблемы». Преступники создают реалистичные дипфейки, имитирующие голос и внешность близких людей, чтобы выманить средства или получить доступ к личным данным. Специалист отмечает, что даже анализ мелких деталей — неестественных теней, сбоев мимики или искажений при движении — не всегда позволяет выявить подделку. Ключевой рекомендацией становится обязательный звонок по известному номеру из телефонной книги. Однако эксперт предупреждает, что этот метод теряет надежность в случае кражи номера телефона. Мошенники научились подделывать документы для переоформления SIM-карт, что позволяет им звонить жертвам с правильных номеров.

Эксперт отметил, что для обеспечения безопасности необходимо анализировать содержание разговора и поведение собеседника. Любые просьбы о срочных переводах или сообщении кодов доступа должны вызывать подозрение даже при звонке с проверенного номера. Особое внимание стоит уделять голосовым особенностям — изменению интонации или неестественной манере речи.

По его мнению, в условиях технологического прогресса тотальное доверие к любым цифровым контактам становится опасным. Сохранение бдительности и использование дополнительных способов проверки — включая личные встречи или вопросы, известные только близким людям — остается единственной гарантией защиты от мошенников, использующих дипфейки.

Ранее Центробанк дал инструкции по распознаванию дипфейков.