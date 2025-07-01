Певица Мари Краймбрери стала жертвой мошенничества почти на миллион рублей

Известная певица Мари Краймбрери стала жертвой мошенников, потеряв около миллиона рублей. Артистка приобрела дорогостоящую кухонную мебель для своей новой квартиры, однако так и не получила заказ.

Как сообщил телеграм-канал Mash, Марина Жадан в мае приобрела недвижимость в престижном жилом комплексе Wellton Towers, расположенном в районе Хорошево-Мневники. При оформлении сделки ей предложили приобрести уже готовый кухонный гарнитур, разработанный по индивидуальному дизайн-проекту предыдущей владелицей.

Певица согласилась и внесла предоплату банковским переводом, а остальную сумму передала наличными через несколько дней, получив расписку. Доставку кухни планировали осуществить в середине июня, после завершения ремонтных работ.

Однако вскоре начались постоянные переносы сроков и возникли различные трудности. Продавец постоянно откладывал доставку, придумывая разнообразные причины, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки.

Попытки вернуть деньги у бывшей владелицы квартиры также не увенчались успехом — она находила множество оправданий, ссылаясь на нехватку времени и обвиняя саму певицу в задержке доставки. В результате Мари Краймбрери понесла убытки в размере 900 тыс. руб. и обратилась с заявлением в полицию.

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