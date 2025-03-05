Мошенники начали маскироваться под «Почту России» в Telegram для хищения денег

Злоумышленники разработали новый метод хищения денег, маскируясь под чат-бота «Почты России» в Telegram, сообщил телеграм-канал «Вестник Киберполиции России». Мошенники взламывают аккаунты через фейковый «трекер» посылок.

Жертве звонят, представляясь сотрудником «Почты России», и сообщают о заказном письме или посылке. Для уточнения деталей отправления предлагается перейти в чат-бот.

Этот бот имитирует работу, но его единственная задача — автоматический захват контроля над аккаунтом. Как только пользователь вводит свои данные для «подтверждения», преступники получают возможность для дальнейшего развития мошеннической схемы.

В Министерстве внутренних дел РФ подчеркивают, что для защиты от обмана необходимо проверять всю входящую информацию по официальным каналам и всегда проявлять бдительность.

Ранее в Роскачестве предупредили о новой уловке мошенников в электронных письмах.