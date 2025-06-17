Мошенники начали обманывать россиян через «кружки» в Telegram, выдавая себя за именинников

Мошенники стали выдавать себя в Telegram за именинников, и в связи с этим они просят деньги у жертвы. Об этом рассказали РИА Новости.

Издание в качестве примера привело реальный случай. Девушке отправили в мессенджере «кружок», записанный ее «подругой». При создании сообщения был использован портрет и голос этой знакомой. Она попросила перевести деньги фотографу за его работу на дне рождения. У самой заказчицы якобы не получается заплатить. Жертва согласилась помочь знакомой имениннице, и она перевела 20 тыс. руб., и только в дальнейшем поняла, что был обман.

«Дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках краж. Качество таких подделок будет совершенствоваться, технологии станут еще более доступными», — так прокомментировал ситуацию Дмитрий Аникин, руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского».

Он предложил не доверять присланным аудио и видеозаписям и всегда перепроверять по другим каналам, действительно ли его знакомые просят у него финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что россиянам в рамках борьбы с мошенниками могут перестать продавать квартиры за наличные. Такое предложение обсуждают в Госдуме. Помимо этого, если при покупке-продаже недвижимости будут обнаружены признаки подозрительной сделки, то регистрация прав на собственность может быть приостановлена на 20 дней.