Россиянам в рамках борьбы с мошенниками могут перестать продавать квартиры за наличные

Представители комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству предложили ввести запрет на операции с недвижимостью за наличные. Это предложение получило поддержку в Генеральной прокуратуре, как пишут в своем материале «Известия».

По информации, предоставленной органами правопорядка, в нашей стране наблюдается значительный рост случаев дистанционного мошенничества. В связи с этим становится необходимым усиление законодательства в этой сфере. В частности, если будут обнаружены признаки подозрительной сделки, то регистрация прав на недвижимость может быть приостановлена на 20 дней.

«При введении таких корректив возможно рассмотреть вопрос о создании интегрированной системы обмена сведениями между Росреестром и МВД для пресечения неправомерных действий при совершении подозрительных сделок», — обратил внимание первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

Заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от партии «Единая Россия» Светлана Разворотнева, которая является автором инициативы, подчеркнула, что законопроект, запрещающий покупку жилья за наличные, станет одним из этапов в создании системы безопасности при сделках с недвижимостью в России.

Также, по мнению представителей правоохранительных органов, необходимо убедиться в согласии пожилого человека (старше 65 лет) на продажу своего жилья.

Ранее сообщалось, что полицейские в Москве задержали мошенников, обещавших россиянам миллионы за инвестиции.