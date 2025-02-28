Мошенники начали разводить россиян под видом восстановления карт IKEA и Zara

Телеграм-канал SHOT сообщил , что злоумышленники распространяют ложную информацию о возвращении в Россию известных брендов, таких как IKEA, Zara, Bershka и LUSH, и возобновлении действия бонусных карт.

Мошенники, представляясь сотрудниками этих компаний, связываются с людьми и сообщают о возвращении брендов на российский рынок в связи с изменившейся международной обстановкой. Они предлагают восстановить накопленные ранее бонусы.

Чтобы якобы идентифицировать клиента в базе данных, аферисты запрашивают код из SMS. На самом деле, получив этот код, они получают доступ к учетной записи пользователя на портале Госуслуг и могут похитить деньги.

Ранее сообщалось, что в Москве начали орудовать «киллеры курьеров», ворующие заказы.