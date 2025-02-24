Стало известно о мошенниках, которые следят за курьерами и воруют заказы в Москве

В Москве и Московской области активизировались мошенники, которые следят за курьерами и воруют заказы, которые оставляются у дверей клиентов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В российской столице появились воры, выслеживающие курьеров, направляющихся с заказами к своим клиентам. В том случае, если выбрана опция «оставить заказ у двери», то они воруют пакеты с их содержимым.

«Неизвестные выслеживают курьеров и ловят их, как правило, поблизости от дарксторов — дальше держат путь вместе с ними неспешным шагом», — указал микроблог.

Воры проникают в подъезды жилых домов, после чего поднимаются на этажи и воруют часть содержимого заказа. Все они стараются не брать, чтобы ввести в заблуждение заказчиков. Таким образом они пытаются переложить ответственность на компанию, которая производит доставку, якобы та передала не все из заказанного.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье был задержан курьер, работавший на мошенников. Ему передала деньги пенсионерка, которую обманули телефонные аферисты. Женщине внушили, что ей надо снять деньги из банка и передать для размещения на «безопасном счете». Курьер, ранее уже судимый 19-летний юноша, был задержан в момент передачи ему 1,2 млн руб.