Мошенники начали шантажировать россиян через права администратора каналов

Злоумышленники начали применять новую схему обмана в социальных сетях, используя механизм передачи прав администратора. Об этом « Известиям » сообщили источники, столкнувшиеся с подобными уведомлениями.

Суть схемы заключается в том, что пользователю без его согласия якобы передаются права управления медийным каналом. После этого ему приходит сообщение о том, что он стал новым владельцем ресурса и несет ответственность за размещенные там материалы.

Как уточняется, в одном из случаев речь шла о небольшом канале, где публиковался контент криминальной и военной тематики, включая материалы, потенциально нарушающие законодательство.

По словам специалиста в сфере кибербезопасности Константина Парфеньева, злоумышленники рассчитывают на недостаточную осведомленность пользователей о принципах администрирования. Они используют страх перед возможной гражданской, административной или уголовной ответственностью, чтобы оказывать давление и манипулировать жертвами.

Эксперт подчеркнул, что подобные действия направлены на запугивание и могут стать частью более сложных мошеннических схем.

