Мошенники стали представляться отделами кадров и угрожать отменой пенсий

Телефонные аферисты нашли новый способ обмана пожилых россиян — они звонят от имени сотрудников отделов кадров с прежних мест работы жертв и запугивают потерей пенсионных выплат. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам пострадавшей москвички, ей позвонила женщина, представившаяся кадровиком с последнего места работы. Злоумышленница заявила, что из-за сбоя в Пенсионном фонде необходимо срочно подъехать с документами, иначе пенсию перестанут платить. Когда пенсионерка попыталась завершить разговор, аферисты проявили агрессию, перезвонили и потребовали объяснить, почему она «бросает трубку».

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава рассказывал РИА Новости о другой схеме: мошенники сообщают о якобы неучтенном трудовом стаже, обещая не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную компенсацию за прошлые годы при условии срочной подачи заявления.

До этого сообщалось, что запись к врачу стала прикрытием для новой мошеннической схемы.