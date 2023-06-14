«Мошенники научились гипнотизировать»: россияне пожалели доктора наук, который попался на уловку

Ученый-разработчик попался на уловку телефонных мошенников, сообщает Mash . По данным журналистов, жертвой аферистов стал 73-летний доктор наук и разработчик радара для зенитно-ракетного комплекса С-300.

Ему пришло сообщение якобы от ректора Московского физико-технического института с требованием срочно связаться с замминистра образования по указанному в послании номеру. Доктор наук набрал, а представившийся замминистра заявил, что личное дело разработчика якобы слили и теперь необходимо разбираться со службой безопасности.

Далее в дело включился ненастоящий майор, который и завершил аферу тем, что убедил разработчика перевести пять миллионов рублей на счет мошенников. Только после того, как деньги попали в руки злоумышленников, ученый понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию.

«Страшно, что даже умные люди ведутся на такой развод. Может быть, эти мошенники действительно научились гипнотизировать людей по телефону»; «Наверняка мужчина просто испугался, что произошла утечка важной информации, и готов был сделать все, чтобы это предотвратить. Мошенники бьют по больному»; «Жалко мужчину, потерял огромную сумму, которую вряд ли вернет», — комментируют инцидент пользователи социальных сетей.

Ранее мошенники развели на деньги профессора МГУ.