«Имел место гипноз»: профессора МГУ развели на миллион рублей

75-летний преподаватель наткнулась на телефонных воров, которые выдавали себя за «правоохранителей». Преступники уверили женщину, что ее накопления в опасности, и ей нужно срочно перевести средства на другой счет. Профессора разводили в течение двух недель. Когда она поняла, что ее обманули, то сразу же написала заявление в полицию.

«Даже таких профессоров удается обмануть. Люди, будьте внимательны, особенно к таким телефонным «доброжелателям»; «Надеюсь, после этой ситуации профессор на собственном опыте расскажет студентам о мошенниках»; «Никто не застрахован от обмана. Может быть, имел место гипноз, раз даже преподаватель из МГУ повелась на развод», — рассуждают россияне.

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