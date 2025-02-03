Мошенники стали активнее обманывать россиян с помощью квитанций за ЖКХ

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в разговоре с RT предупредил, что граждан за последние недели стали чаще пытаться обмануть при помощи квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как напомнил парламентарий, мошенники научились умело подделывать документы с применением современных технологий: все труднее фальшивые бумаги отличить от оригинала. Стали активнее создавать фейковые квитанции и доставлять их гражданам для оплаты ЖКХ. Аферисты рассчитывают на то, что человек не проверит реквизиты и автоматически оплатит задолженность по указанному QR-коду.

«Внимательно проверяйте реквизиты — сравните их с предыдущими платежами или сверяйтесь с данными на официальном сайте вашей управляющей компании. Также стоит помнить, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях — сторонним источникам информации о задолженностях верить опасно», — подчеркнул Немкин.

Депутат также советует не переходить по QR-кодам, если нет уверенности, что квитанция подлинная. Особенно важно донести информацию о схеме мошенников старшему поколению.

Ранее сообщалось, что мошенники стали класть в почтовые ящики жителей Московской области поддельные квитанции ЖКХ.