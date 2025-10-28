Мошенники обманули омскую пенсионерку на 3,1 млн рублей через телефонные звонки

В Омске мошенники лишили 71-летнюю пенсионерку единственного жилья и сбережений, воспользовавшись ее доверчивостью. Многоходовая афера началась с телефонного звонка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Преступник, представившись сотрудником коммунальной службы, сообщил о необходимости замены электросчетчика и попросил женщину продиктовать код из СМС для «установки приложения». После этого пенсионерке поступило сообщение об утечке данных с номером телефона для «блокировки».

На втором этапе аферы с женщиной поочередно связались лжесотрудники «Роскомнадзора», «Росфинмониторинга» и даже ФСБ. Под предлогом помощи в следственных действиях они убедили ее продать собственную квартиру за 2,6 млн руб., пообещав впоследствии аннулировать сделку. Все вырученные средства пенсионерка перевела на счета мошенников.

Затем злоумышленники потребовали еще 500 тыс. руб. на «возврат страховой суммы». Не имея таких денег, женщина заняла их у знакомых, а после неудачного перевода, по словам аферистов, заложила в ломбард золотые украшения. Спасти мать от полного разорения смогли ее сыновья, которые вовремя обратились в полицию.

