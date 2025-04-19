Мошенники придумали схему обмана под предлогом фотосъемки

Мошенники активно используют новую схему кражи денег с банковских счетов под предлогом организации фотосессий. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как сообщили правоохранители, злоумышленники представляются начинающими фотографами и находят своих жертв через социальные сети.

Аферисты предлагают моделям провести съемку на якобы выгодных условиях. При этом утверждают, что оплачивать нужно только аренду студии. Потенциальные клиентки получают ссылки на сайты «проверенных» фотостудий. На самом деле фейковые ресурсы создают мошенники.

На поддельных сайтах девушек просят выбрать дату, время съемки, а также оплатить аренду студии и дополнительные услуги. После этого их перенаправляют на другой домен, который выдает себя за платежный сервис.

Когда жертва вводит данные банковской карты и подтверждает платеж, злоумышленники получают полный доступ к реквизитам и выводят деньги, рассказали в полиции.

В МВД рекомендовали не соглашаться на сомнительные предложения, особенно если они кажутся слишком выгодными. А также не передавать личные данные незнакомым людям.

Ранее в полиции предупредили о мошенниках, которые предлагают своим потенциальным жертвами помощь, используя функцию демонстрации экрана.