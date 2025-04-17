Мошенники придумали новый способ взлома «Госуслуг»

Мошенники продолжают изобретать новые способы обмана граждан с целью получения доступа к их персональным данным и счетам.

Теперь аферисты предлагают своим потенциальным жертвами помощь, используя функцию демонстрации экрана. Об этом со ссылкой на управление МВД России по борьбе с компьютерными преступлениями сообщает ТАСС.

Мошенники звонят гражданам, представляясь при этом сотрудниками правоохранительных органов или госорганов, и убеждают их зарегистрироваться на каком-нибудь сайте. Чтобы помочь им в этом, аферисты просят включить для удобства демонстрацию экрана.

Если пользователь соглашается, то злоумышленник видит его персональные данные. Это дает ему возможность отправить заявку на восстановление доступа к аккаунту. В процессе разговора мошенник видит и поступивший в СМС код подтверждения. Таким образом, он сможет взломать страницу, а настоящий владелец потеряет к ней доступ.

Представители МВД призвали россиян не пользоваться функцией демонстрации экрана при общении в мессенджерах с незнакомцами.

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, как отпугнуть от себя аферистов, звонящих с незнакомых номеров.