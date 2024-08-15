Мошенники продают жителям РФ фейковые авиабилеты с переводом денег в криптокошельки

В разгар туристического сезона злоумышленники придумали новую схему развода людей. Так, туристы якобы приобретают горящие авиабилеты, а на деле покупают криптовалюту для мошенника. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что аферисты «продают» билеты на самолет со скидкой 20–30% в соцсетях, после чего мошенник якобы «бронирует» место и «оформляет» электронный документ. Клиенты ведутся на злоумышленников не только за счет акций, красивых фотографий, а также и купленных положительных отзывов. Каждая оплата проходит всегда через карты совершенно разных людей.

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