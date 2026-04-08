Россиян предупредили о фишинговых письмах от имени больниц и поликлиник

Специалисты сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО, входящей в группу «Кросс технолоджис», сообщили о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются медицинскими организациями. Об угрозе эксперты рассказали в беседе с « Лентой.ру ».

По данным аналитиков, схема начинается с электронного письма, содержащего ссылку на поддельный сайт, визуально повторяющий официальный ресурс клиники или поликлиники. Пользователю предлагают записаться на плановый прием к врачу, диспансеризацию или другое медицинское обследование.

Главная задача злоумышленников — получить персональные данные для последующих атак. После перехода по ссылке и ввода информации жертве, как правило, поступает звонок с просьбой назвать код из SMS, якобы необходимый для подтверждения записи. Затем в схему включаются новые участники: человеку звонят от имени правоохранительных органов и сообщают, что переданный код оказался в распоряжении мошенников, после чего начинают оказывать психологическое давление.

Эксперты отмечают, что чаще всего целью подобных атак становятся пожилые люди, поскольку они регулярно взаимодействуют с медицинскими учреждениями и более чувствительно реагируют на вопросы, связанные со здоровьем.

По информации специалистов, первые случаи использования этой схемы фиксируются в небольших городах, где злоумышленники проверяют эффективность сценария и стараются избежать широкой огласки.

Ранее сообщалось, что мошенники маскируют вирусы под игры и калькуляторы.