Россиян предупредили о фишинговых письмах от имени больниц и поликлиник
SBA: запись к врачу стала прикрытием для новой мошеннической схемы
Специалисты сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО, входящей в группу «Кросс технолоджис», сообщили о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются медицинскими организациями. Об угрозе эксперты рассказали в беседе с «Лентой.ру».
По данным аналитиков, схема начинается с электронного письма, содержащего ссылку на поддельный сайт, визуально повторяющий официальный ресурс клиники или поликлиники. Пользователю предлагают записаться на плановый прием к врачу, диспансеризацию или другое медицинское обследование.
Главная задача злоумышленников — получить персональные данные для последующих атак. После перехода по ссылке и ввода информации жертве, как правило, поступает звонок с просьбой назвать код из SMS, якобы необходимый для подтверждения записи. Затем в схему включаются новые участники: человеку звонят от имени правоохранительных органов и сообщают, что переданный код оказался в распоряжении мошенников, после чего начинают оказывать психологическое давление.
Эксперты отмечают, что чаще всего целью подобных атак становятся пожилые люди, поскольку они регулярно взаимодействуют с медицинскими учреждениями и более чувствительно реагируют на вопросы, связанные со здоровьем.
По информации специалистов, первые случаи использования этой схемы фиксируются в небольших городах, где злоумышленники проверяют эффективность сценария и стараются избежать широкой огласки.
