Мошенники стали вызывать россиян для участия в коллегии присяжных заседателей

Мошенники стали активно рассылать россиянам письма и сообщения через электронную почту или мессенджеры, якобы вызывая их для участия в коллегии присяжных заседателей. Об этом сообщил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, преступники действуют от имени сотрудников правоохранительных органов, отправляя гражданам фальшивые вызовы в полицию или налоговую службу.

В таких сообщениях часто содержатся активные ссылки, которые при переходе позволяют мошенникам получить доступ к паролям от банковских приложений и других сервисов.

Кроме того, злоумышленники могут сообщать о якобы выбранной гражданину обязанности стать присяжным, угрожая административной или уголовной ответственностью за неявку.

Для отказа предлагается перейти по ссылке и указать причины. Чтобы избежать мошенничества, юрист советует не вступать в диалог с такими отправителями и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее сообщалось, что девочка из Нефтеюганска перевела мошенникам 670 тыс. руб. со счетов родителей.