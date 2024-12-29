Школьница из Нефтеюганска отправила родителей в долговую яму из-за мошенников

Школьница из Нефтеюганска поверила аферистам и перевела им родительские средства, пишет ugra-news.ru со ссылкой на ОМВД по городу.

До подростка дозвонился якобы сотрудник из службы мобильного оператора и убедил девочку в том, что нужно активировать договор на связь. Для этого он просил назвать код из СМС. Школьница последовала инструкции, а вскоре получила сообщение, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан и нужно перезвонить с вопросами на «горячую линию» по определенному номеру. Его также скинули.

Позвонив, школьнике ответили мошенники, которые уже убедили собеседницу действовать через банки. Лжеспециалист финансовой организации объяснил северянке, как переоформить счета родителей и якобы защитить их.

В результате девочка оформила на отца кредит, взяла сбережения родителей и всю наличку, которым ничто не угрожало, а затем перевела на неизвестный счет. Так аферисты получили 670 тысяч рублей, включая и 490 тысяч занятых у банка.

Родители ребенка обратились в ОМВД России по Нефтеюганску с заявлением о мошенничестве. Устанавливают лиц, причастных к обману.

Ранее сообщалось, что в России введут закон, защищающий россиян от «благотворительных» мошенников.