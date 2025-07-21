Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников курьерских служб и маркетплейсов

Аферисты стали все чаще пытаться похитить конфиденциальные данные у граждан РФ, представляясь работниками какого-либо маркетплейса. Об этом сообщил эксперт Андрей Бийчук, его слова привело РИА Новости.

По утверждению специалиста, мошенники звонят потенциальной жертве и утверждают, что являются работниками курьерской службы либо маркетплейса. На имя человека якобы уже поступила оплаченная посылка, и теперь надо согласовать удобное время для ее вручения.

«Если человек отвечает, что ничего не заказывал, мошенники объясняют это якобы ошибкой, подарком или тем, что кто-то мог оформить заказ на его имя», — указал Бийчук.

Он добавил, что жертве предлагают сообщить код из СМС для подтверждения его личности. В действительности полученные данные используются для доступа к его личному кабинету и получения конфиденциальных данных о нем. Человеку также могут прислать ссылку на поддельный сайт, где также следует ввести свои данные.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре Подмосковья предупредили о мошенничестве с криптокурсами. Мошенники придумали новую схему обмана граждан, в ходе которой они предлагают пройти обучение на криптовалютных курсах. Если человек решит вложиться в такое обучение, он рискует потерять свои накопления.