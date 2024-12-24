Мошенники увели у тульской пенсионерки 1,5 млн руб. и убедили прийти в банк с пиротехникой

В Туле полицейские задержали 66-летнюю женщину, проживающую в этом городе, за использование пиротехники в одном из банковских офисов на Красноармейском проспекте. Сотрудники и клиенты финансового учреждения остались невредимыми, как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В результате инцидента никто не пострадал. Пенсионерка призналась, что в одном из мессенджеров ей поступили указания от неизвестных лиц организовать запуск пиротехнического изделия.

Мошенники убедили ее участвовать в «специальной операции» по задержанию недобросовестных работников банка, заявив, что именно они стали причиной ее денежных потерь, составивших более 1,5 млн руб. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это уже не первый такой случай мошеннического обмана, ранее на Ставрополье женщина после звонка мошенников зажгла фейерверк в банке ВТБ.