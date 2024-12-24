Женщина зажгла фейерверк в отделении банка ВТБ после звонка мошенников

Женщина, став жертвой мошенников, посетила отделение банка ВТБ в Невинномысске и зажгла фейерверк, после чего была задержана, сообщил мэр города Михаил Миненков.

24 декабря 2024 года в 11:43 в офисе банка ВТБ по адресу: Ставропольский край, Невинномысск, улица Гагарина, дом 21, вошла незнакомая женщина и устроила фейерверк внутри отделения. Она была задержана сотрудниками полиции.

По словам арестованной, ей позвонил неизвестный, сообщив о блокировке всех ее счетов в ВТБ и списании всех денег. Затем поступил еще один звонок, во время которого звонивший представился работником правоохранительных органов и заверил, что сможет помочь разблокировать счета.

Для этого необходимо было приобрести пиротехнику и использовать ее в банке. Он добавил, что во время сгорания фейерверка раздастся характерный звук, после чего придет полиция, чтобы оказать помощь женщине с заблокированными счетами.

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