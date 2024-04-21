Мошенники выясняют у россиян пароль от «Госуслуг» под видом полицейских

Сообщается, что мошенники выдают себя за сотрудников полиции и уговаривают жертву дать доступ к аккаунту в «Госуслуги». Получив данные от учетной записи, они оформляют большое количество кредитов и быстро их обналичивают, оставляя жертву с долгами, предупредили эксперты.

В банке также предупредили, что данные из аккаунта в «Госуслугах» могут использоваться мошенниками и для реализации остальных своих схем.

Во избежание подобных неприятностей, специалисты призвали не сообщать никому коды доступа из СМС и не вводить данные от аккаунта по просьбе неизвестных. Они также указали на то, что настоящие правоохранители и сотрудники банков не имеют права показывать удостоверения и документы по видеосвязи, так делают только мошенники.

В «Сбербанке» также посоветовали как можно быстрее восстанавливать доступ к «Госуслугам» в случае, если аккаунт все же будет украден.

Ранее эксперт по кибербезопасности Ульянов рассказал, как можно испортить жизнь хакерам.