Мошенники выясняют у россиян пароль от «Госуслуг» под видом полицейских
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Новая схема кражи аккаунтов на «Госуслугах» набирает популярность среди мошенников. Соответствующее предупреждение сделали специалисты по безопасности «Сбербанка», призвав сохранять осторожность, их слова передает портал Astera.
Сообщается, что мошенники выдают себя за сотрудников полиции и уговаривают жертву дать доступ к аккаунту в «Госуслуги». Получив данные от учетной записи, они оформляют большое количество кредитов и быстро их обналичивают, оставляя жертву с долгами, предупредили эксперты.
В банке также предупредили, что данные из аккаунта в «Госуслугах» могут использоваться мошенниками и для реализации остальных своих схем.
Во избежание подобных неприятностей, специалисты призвали не сообщать никому коды доступа из СМС и не вводить данные от аккаунта по просьбе неизвестных. Они также указали на то, что настоящие правоохранители и сотрудники банков не имеют права показывать удостоверения и документы по видеосвязи, так делают только мошенники.
В «Сбербанке» также посоветовали как можно быстрее восстанавливать доступ к «Госуслугам» в случае, если аккаунт все же будет украден.
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