Мошенники выманили у сочинской пенсионерки квартиру с помощью телефонных звонков

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту масштабного мошенничества, жертвой которой стала 67-летняя местная жительница. Злоумышленники, представившись сотрудниками «Энергосбыта», в ходе серии телефонных звонков полностью убедили женщину в своей легитимности и выманили у нее единственное жилье.

Как сообщила пресс-служба управления МВД России по городу, схема аферы была продумана до мелочей. После установления контакта с пенсионеркой на связь с ней вышли другие мошенники, которые поочередно представлялись сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и даже ФСБ. Под их давлением женщина совершила роковую сделку — продала свою квартиру в Лазаревском районе по цене значительно ниже рыночной.

Вырученные от продажи недвижимости 7,3 млн руб. пострадавшая, следуя инструкциям аферистов, перевела на указанные ими банковские реквизиты. Осознав обман, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Полиция не только ведет розыск преступников, но и проверит действия риелторских и нотариальных контор, участвовавших в оформлении подозрительной сделки.

