Мошенники запустили новую схему обмана в преддверии Дня России

Мошенники активизировались перед Днем России, и стали предлагать своим жертвам поучаствовать в специальных розыгрышах призов. Об этом рассказал Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества. Его слова привела «Лента.ру».

По словам эксперта, людям стали предлагать участие в неких «розыгрышах призов», где можно выиграть 1 млн руб. Якобы такие лотереи приурочены к Дню России. Рассылку о такой возможности ведут чат-боты в телеграм-каналах и социальных сетях. Для участия у будущей жертвы запрашивают ее контакт, а позже, под предлогом идентификации либо регистрации, просят сообщить цифровой код.

«Ввод кода дает злоумышленникам полный контроль над аккаунтом, позволяя им рассылать спам, распространять вредоносное ПО и даже обманывать друзей и знакомых жертвы», — указал специалист.

По словам Кузьменко, людям стоит отклонять подобные предложения легкого выигрыша, а также дополнительно защитить себя от мошенников. В настройках Telegram стоит ввести двухфакторную идентификацию, это заметно усложнит злоумышленникам взлом.

Ранее россиянам дали советы, как не попасть в преступную схему. По словам экспертов, ни в коем случае нельзя сообщать кому-либо свои коды и пароли, связанные с переводами и доступом к личным кабинетам. Также необходимо крайне внимательно относиться к предложениям о заработке через перевод чужих денег. В том случае, если на банковском счете появились признаки подозрительных операций, стоит сразу же обращаться в поддержку банка.