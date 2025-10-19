Мошенники заручились дипфейками знаменитостей для обмана

В России участились случаи мошенничества с использованием дипфейков знаменитостей. Заместитель директора по продуктам компании VisionLabs Татьяна Дешкина рассказала РИА Новости , что злоумышленники создают фальшивые видео известных личностей, вводя в заблуждение поклонников.

По словам эксперта, дипфейки применяются для распространения ложной информации о концертах зарубежных артистов, в том числе Канье Уэста, в России. Новые ИИ-технологии позволяют создавать видео высокого качества, имитируя различные стили съемки, включая видеозаписи с камер наблюдения.

Татьяна Дешкина рекомендовала россиянам приобретать билеты только на официальных платформах и проверенных билетных агрегаторах, чтобы избежать обмана. Эксперт подчеркнула необходимость критически оценивать источники информации и проверять достоверность анонсов с участием знаменитостей.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с газовым оборудованием.