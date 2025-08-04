Следователи открыли дело по факту избиения бизнесмена в ИВС

После инцидента с избиением смоленского бизнесмена Юрия Кириенкова в душевой комнате рославльского изолятора временного содержания (ИВС) было начато уголовное расследование. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

Согласно информации издания, предприниматель, работающий в сфере строительства, был арестован в конце июня по обвинениям в покушении, участии в бандитской группировке и вымогательстве. Ленинский районный суд Смоленска принял решение о его заключении в СИЗО-1.

Оттуда Кириенкова неожиданно вывезли на гражданском автомобиле трое сотрудников полиции в Рославль, поместив его в местный ИВС. Там, во время принятия душа, его жестоко избили, причем один из сотрудников правоохранительных органов душил предпринимателя, угрожая лишением жизни. От задержанного требовали признать свою вину и прекратить попытки «ворошить прошлое».

Впоследствии Кириенкова вернули в СИЗО, где прокурор, заметив следы насилия на его лице, инициировал возбуждение уголовного дела. Бизнесмену также была предоставлена государственная защита, и его перевели в отдельную камеру. Теперь он посещает душевую только в сопровождении охраны, а встречи с ним разрешены лишь с одобрения начальника СИЗО.

Кириенков утверждает, что на протяжении многих лет сам являлся жертвой вымогателей. Он обратился с жалобой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в которой рассказал, что на протяжении примерно десяти лет был вынужден выплачивать дань местной организованной преступной группировке. По словам предпринимателя, уголовное дело против него было сфабриковано после его отказа передать строительный бизнес вымогателям.

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