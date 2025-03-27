Мошкович попросил Мосгорсуд оставить его на свободе под залог в 1 млрд руб.

В Московском городском суде идет рассмотрение дела миллиардера Вадима Мошковича. Он просит не отправлять его в следственный изолятор. Чтобы остаться на свободе, принадлежащая ему компания готова внести залог в 1 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС в своем телеграм-канале.

Следствие просит судью вынести решение об аресте бизнесмена до 25 мая. Выяснилось, что у Мошковича есть гражданство Израиля, по этой причине он может скрыться за рубежом, так считают правоохранители. Там у него есть много недвижимости, вдобавок дети предпринимателя также проживают за рубежом.

Сам Мошкович настаивает, что арестовывать его не надо. Он упирает на наличие у него болезни и утверждает, что не имеет собственного самолета для вылета за рубеж. С ходатайством в отношении Мошковича уже выступили представители холдинга «Русагро».

«Холдинг просит суд освободить Мошковича под залог в 1 млрд руб.», — указано в микроблоге.

При этом следствие считает, что круг фигурантов дела, по которому проходит бизнесмен, со временем значительно расширится.

Ранее уже сообщалось, что представители Следственного комитета выступили с ходатайством об отправке Мошковича в следственный изолятор. Его считают виновным в мошенничестве с имуществом, чья стоимость превышает 1 млрд руб.