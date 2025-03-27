Следствие попросило суд отправить в СИЗО миллиардера Вадима Мошковича

Мошкович был задержан 26 марта, с ним проводятся следственные действия. На его рабочем месте и в здании компании прошли обыски, задержанию также подверглись еще несколько человек. После этого следствие выступило с ходатайством об отправке Мошковича в следственный изолятор. Оно считает бизнесмена причастным к мошенничеству на сумму, доходящую до 1 млрд руб. Дело о его аресте рассматривает Мещанский суд Москвы.

В самом агрохолдинге подтвердили факт обысков, но заявили, что вся работа ведется в штатном режиме. На фоне этого на бирже обрушился курс акций «Русагро», всего за сутки они потеряли в цене почти 20%.

Ранее уже сообщалось, что дело против Мошковича было инициировано компанией «Солпро Инвестмент ЛТД». Миллиардеру было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.