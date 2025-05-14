Москалькова назвала число пропавших без вести в зоне СВО, которых удалось разыскать

Аппарату уполномоченного по правам человека и Международному Красному Кресту удалось разыскать более 6 тыс. человек, которые пропали без вести в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, ее слова привел ТАСС.

По утверждению Москальковой, благодаря четкой и слаженной работе ее аппарата, а также украинских коллег и Международного Красного Креста, удалось разыскать более 6 тыс. человек из числа тех, кто пропал без вести в зоне спецоперации.

«По обращениям в связи с пленными и без вести пропавшими уже отработан алгоритм действий», — указала она.

Омбудсмен добавила, что порядка 2 тыс. пленных уже удалось посетить. Украине было предоставлено такое же право. Москалькова заявила, что Россия поступает зеркально в этом вопросе.

Ранее Москалькова заявила, что текущие ежемесячные пособия для ветеранов, участвовавших в боевых действиях, являются недостаточными и не отражают их заслуги в обеспечении безопасности государства. Сейчас такие выплаты составляют всего 4,5 тыс. руб. По ее мнению, эту сумму необходимо увеличить.