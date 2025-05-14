Москалькова заявила о необходимости повышения выплат ветеранам

По мнению Татьяны Москальковой, занимающей пост уполномоченного по правам человека в России, текущие ежемесячные пособия для ветеранов, участвовавших в боевых действиях, являются недостаточными и не отражают их заслуги в обеспечении безопасности государства. В настоящее время размер этих выплат составляет 4500 руб., сообщил ТАСС.

В ходе Всероссийского координационного совета в Екатеринбурге, посвященного вопросам защиты прав ветеранов, она высказала предложение обратиться к властям с инициативой увеличения размера данных выплат.

Помимо этого, она считает целесообразным внедрение системы, учитывающей индивидуальные особенности участия ветерана в боевых действиях, включая место, время и продолжительность службы.

Москалькова также подчеркнула важность увеличения числа специализированных учреждений, занимающихся профессиональной реабилитацией ветеранов.

Ранее сообщалось, что американец пять лет скрывал смерть дяди-ветерана ради пособий и покупки рептилий.