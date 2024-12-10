Москалькова: переговоры по обмену пленными с Украиной идут очень тяжело

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова объяснила механизм сотрудничества с Украиной по обмену военнопленными. Как передает РИА Новости, Россия подготавливает перечни лиц, попавших в плен или задержанных за противодействие специальной военной операции.

Москва, в свою очередь, просит Киев предоставить фамилии российских пленных, которых Украина готова обменять. По словам Москальковой, переговоры идут с большими трудностями.

«Наш президент постоянно призывает не расчеловечиться с тем, чтобы та сторона шла на конструктивное взаимодействие по обмену пленных», — сказала Москалькова.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в середине октября по принципу «95 на 95». Посредником выступали Объединенные Арабские Эмираты.

В декабре Москалькова уже упоминала, что Киеву были переданы тела военнопленных, погибших в результате крушения самолета Ил-76 в январе. Омбудсмен ранее обвиняла Киев в затягивании обмена 630 украинских пленных.

Ранее Москалькова призвала помочь желающим вернуться в Россию. Она заявила, что у многих людей, которые живут за рубежом, но считают себя русскими, есть схожая система ценностей.