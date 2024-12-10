Омбудсмен Москалькова призвала помочь желающим вернуться в Россию

Всем тем, кто разделяет систему ценностей, общую для большинства россиян, стоит помочь вернуться в пределы РФ. Так считает Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека. Ее слова в своем материале привело РИА Новости.

Она заявила, что у многих людей, которые живут за рубежом, но считают себя русскими, есть схожая система ценностей. Они близки по своим взглядам к тем, кто проживает в РФ.

«Мы должны сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно», — указала она.

Москалькова добавила, что в России действует специальная государственная программа по переселению в страну соотечественников из-за рубежа. Она также заявила, что стала получать заметно больше обращений. Так, на протяжении текущего года к ней обратилось 111,5 тыс. человек. Это почти на треть больше, чем в 2023 году. Это говорит о том, что помощь омбудсмена становится более востребованной.

Ранее Москалькова отчиталась о выдаче на Украину тел тех, кто погиб по итогам крушения самолета Ил-76 в январе 2024 года. Она также сообщила, что процесс обмена телами погибших людей между РФ и Украиной будет продолжаться.