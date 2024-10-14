Москалькова заявила, что около 40 тыс. граждан отказались покидать Курскую область

Порядка 40 тыс. жителей Курской области отказались покидать свои дома после вторжения ВСУ, сообщила «Аргументам и фактам» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что некоторые россияне уже вернулись домой. Москалькова сообщила, что около 12,3 тыс. человек, в числе которых 3,7 тыс. детей, разместили в пунктах временного размещения и соцучреждениях.

Омбудсмен добавила, что более 100 тыс. человек самостоятельно разместились у знакомых или родственников.

По словам уполномоченной по правам человека, в ее аппарат поступили обращения о поиске более 1 тыс. жителей Курской области, которые, отметила она, были вывезены ВСУ.

На данный момент в РФ функционируют 960 пунктов временного размещения. В 65 российских регионах принимают эвакуированных граждан из приграничья. По словам Москальковой, в пунктах сейчас находятся 30,4 тыс. человек, в числе которых 7,7 тыс. детей.

ВСУ незаконного пересекли границу России в Курской области утром 6 августа. Украинские боевики прикрывались массированным обстрелом Суджанского района региона. Как отмечают в Министерстве обороны РФ, ВС России продолжают вести активные боевые действия в приграничье, целью которых является вытеснение врага за пределы РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ украли и вывезли из района Курской области всю сельхозтехнику.