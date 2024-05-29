Москалькова заявила, что Украина прекратила обмен пленными

Обмен военнопленными между Россией и Украиной приостановлен уже несколько месяцев, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

По ее словам, обмены приостановлены из-за украинской стороны, которая всякий предъявляет новые надуманные требования.

Москалькова сообщила, что она находится на связи с украинским омбудсменом и Международным комитетом Красного Креста. По этой линии удалось договориться о зеркальном посещении пленных и передачах посылок и писем.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается обменивать. Она сообщила, что Зеленский отобрал для обмена лишь 38 боевиков из нацбатов, а обычных солдат, попавших в армию по мобилизации, обменивать отказывается.