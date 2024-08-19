Московская прокуратура раскрыла еще одну мошенническую схему

Московская прокуратура раскрыла новую тактику аферистов. Представляясь работниками единой медицинской системы, телефонные мошенники крадут деньги. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Аферисты просят установить специальные программы на телефон жертвы под предлогом смены персональных сведений о пациенте в системе.

Такие программы предоставляют удаленный доступ к телефону и дают возможность мошенникам похитить все средства с банковских счетов жертвы, а также оформить на него займы.

Сотрудники ведомства напомнили, что ни в коем случае нельзя переходить по непроветренным ссылкам и устанавливать приложения на свой телефон по требованию звонящих. Аватар в мессенджере с логотипом медицинской организации и других государственных организаций — не подтверждение того, что на другом конце находится реальный госслужащий, заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленники научились выводить деньги с Пушкинской карты. Они покупают билеты на мероприятия по Пушкинской карте, а потом перепродают их по заниженной цене.