Московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего гранатой сотрудникам фастфуда

В столице один из посетителей заведения общепита стал угрожать его работникам предметом, похожим на гранату. Он был задержан правоохранителями. Об этом Ирина Волк, официальный представитель МВД России, ее слова привело РИА Новости.

В одном из ресторанов быстрого питания мужчина сделал заказ, но затем отменил его и даже получил назад деньги. Позже этот клиент потребовал, чтобы ему выдали заказанное. Получив отказ, он начал угрожать работникам заведения предметом, который был похож на гранату. После этого хулиган получил пакет с едой и скрылся.

«Мои московские коллеги задержали подозреваемого в хулиганстве в помещении ресторана быстрого питания», — указала Волк.

Она добавила, что злоумышленника задержали по месту его проживания. В квартире обнаружили более 100 граммов наркотического вещества растительного происхождения, а также электронные весы для его расфасовки. Граната, которой он угрожал людям, оказалась страйкбольной.

Ранее сообщалось, что в Тульской области мужчина разгромил один из кабинетов в районной больнице, после чего скрылся. Его удалось вычислить по горячим следам и задержать. 51-летний мужчина никак не стал объяснять своих мотивов, по которым он устроил дебош.