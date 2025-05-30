Московский метрополитен опроверг информацию о задымлении состава на станции "Таганская"

Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции "Таганская"

Безопасность

Фото: [flickr.com]

Новость о задымлении состава на станции "Таганская", появившаяся в телеграм-канале, не соответствует реальной ситуации. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена сообщает РИА Новости.

Также было отмечено, что эвакуация пассажиров не проводилась.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено.

Вентиляционные шахты работают в режиме дымоудаления, специалисты выясняют причины.

Ранее сообщалось о том, что подозрительный предмет у метро "Тропарево" убрал робот-сапер.