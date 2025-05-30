Московский метрополитен опроверг информацию о задымлении состава на станции "Таганская"
Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции "Таганская"
Фото: [flickr.com]
Новость о задымлении состава на станции "Таганская", появившаяся в телеграм-канале, не соответствует реальной ситуации. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена сообщает РИА Новости.
Также было отмечено, что эвакуация пассажиров не проводилась.
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