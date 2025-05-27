Подозрительный предмет у метро «Тропарево» убрал робот-сапер

Часть парковки у метро «Тропарево» в Москве была оцеплена из-за подозрительного предмета, который потом убрал робот-сапер. Подробности вечером вторника приводит РИА Новости.

Так, ранее сообщалось о том, что полиция оцепила часть парковки около шестого и седьмого выходов из метро «Тропарево» после поступивших сообщений о подозрительном предмете. Вскоре робот-сапер снял с припаркованного там внедорожника тот самый предмет и погрузил его в взрывозащитный контейнер.

Что это был за предмет, пока не уточняется, но контейнер и робота погрузили в автобус и увезли, а на парковке остался тот самый Land Cruiser Prada с надписью «Черт», откуда и сняли подозрительный предмет. Оцепление на данный момент не снято.

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