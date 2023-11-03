Московский областной суд рассмотрит дело о заказном убийстве на рынке в Ступино

В Подмосковье будут судить двоих мужчин, которые обвиняются в подстрекательстве и пособничестве в совершении убийства и убийстве по найму, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Подмосковья из-за конфликта со своим знакомым решил заказать его убийство. К преступлению он привлек другого своего знакомого, предложив 1,7 миллиона рублей.

Преступление произошло в сентябре прошлого года на территории рынка в подмосковном поселке Михнево. Исполнитель заказного убийства выстрелил в потерпевшего два раза. Мужчина скончался на месте.

Уголовное дело рассмотрит Московской областной суд.

Ранее сообщалось, что 33-летний житель подмосковного Егорьевска получил срок за жестокое убийство соседки.