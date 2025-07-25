Московский суд арестовал почти три млрд руб. на счетах у основателя холдинга «Русагро» Мошковича

На предпринимателя Вадима Мошковича, который является основателем холдинга «Русагро», были наложены судом обеспечительные меры в рамках уголовного дела. На его счета, на которых находится почти три млн руб., был наложен арест. Об этом сообщил ТАСС.

Правоохранители обвиняют Мошковича в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями, а также даче взятки. До этого у него было изъято и арестовано $650 тыс., которые обнаружили в его автомобиле. Позже в офисе нашли €1,6 млн, около $1,2 млн и почти 29 млн руб. Теперь очередь дошла и до счетов предпринимателя.

«Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению, наложить обеспечительные меры на денежные счета в банке Мошковича Вадима Николаевича», — такое решение принял суд в Москве.

Аресту подверглись почти 3 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве выставлена на продажу усадьба, некогда принадлежавшая Владимиру Абрикосову, сыну «шоколадного короля» Алексея Абрикосова, основателя знаменитой фабрики «Абрикосов и сыновья», впоследствии преобразованной в концерн «Бабаевский». Речь идет о двух строениях, общая площадь которых превышает 550 кв. м. Здания признаны объектами культурного наследия, являются частью усадебного комплекса Изварино, расположенного на левом берегу реки Ликовы во Внуковском поселении. Стартовая цена лота установлена на уровне 22,1 млн руб.