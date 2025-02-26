Московский суд арестовал счета блогера Варламова

В Москве было вынесено решение об аресте всех денежных счетов, которые находятся на счетах блогера Ильи Варламова*. Об этом сообщило РИА Новости.

Мещанский районный суд рассмотрел дело об уклонении Варламова об обязанностей, которые предусмотрены законом об иноагентах. Его уже дважды штрафовали за последний год за нарушение правил маркировки материалов, которые он выпускает в Сети. Тем не менее, он продолжил публиковать информацию, в которой не указывал свой статус.

«Постановлением Мещанского районного суда удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу», — указали журналистам.

Уголовное дело в отношении Варламова за уклонение от соблюдения законодательства было возбуждено еще осенью прошлого года. В реестр иноагентов его внесли в марте 2023 года. Его обвинили в распространении недостоверной информации о действиях и политике государственных органов.

*Признан иноагентом в России